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На следующей неделе Украину засыплет снегом

Новости » Общество     01.12.2019 - 11:53
На следующей неделе Украину засыплет снегом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снег прогнозируют во всех областях

Погода в Украине в начале следующей недели принесет снег во все регионы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

2 декабря

Неделя в Украине начнется со снегопадов в западных, Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до -2 градусов, ночью похолодает до -3...-7 градусов.

На следующей неделе Украину засыплет снегом

3 декабря

Во вторник мокрый снег прогнозируют на всей территории страны. В южных областях вместе со снегом ожидают небольшой дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 на юге до -2 на севере и востоке.

На следующей неделе Украину засыплет снегом

4 декабря

В среду осадки отступят из западных, южных и большинства центральных областей. Небольшой мокрый снег прогнозируют в восточных, северных, Киевской и Житомирской областях. На юг и запад придет потепление, там ожидают от +1 до +4 градусов. На остальной территории днем от +1 до -3. Ночью температура снизится до -3...-5.

На следующей неделе Украину засыплет снегом

5 декабря

В четверг мокрый снег с дождем сохранятся лишь в восточных, Полтавской и Днепропетровской областях. Температура воздуха начнет расти в центральных, южных, западных и северных областях. Синоптики прогнозируют днем до +3...+6 градусов. Ночью термометры покажут от -1 до -4 градусов мороза.

На следующей неделе Украину засыплет снегом

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 1 декабря, и в понедельник, 2 декабря, в Украине придет похолодание. Однако, по словам синоптика, уже 4-5 декабря снова потеплеет.

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