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Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 19:56
Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вранці та вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується мокрий сніг

Погода в Україні у понеділок, 2 грудня, погіршиться, зокрема, в деяких областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 2 грудня вранці та вдень в західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледь, в Карпатському регіоні значень мокрий сніг.

На решті території, а вночі в більшості областей без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м / с. Температура вночі до -8 градусів, вдень від -3 до +2, у південній частині місцями до +8; в Карпатах вночі до -12, вдень до -7.

Нагадаємо, погода в Україні на початку наступного тижня принесе сніг в усі регіони.

Додамо, синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що в неділю, 1 грудня, і в понеділок, 2 грудня, в Україні прийде похолодання. Однак, за словами синоптика, вже 4-5 грудня знову потеплішає. Синоптик зазначила, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає.

"Хто любить гойдалки та інші атракціони - ви не самі. Атмосфера також таке любить", - написала вона.

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