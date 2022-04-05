Если завтра нам предложат вступить в НАТО - будем вступать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Североатлантический альянс предложит завтра вступить в НАТО, Украина вступит. Однако этого пока не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО - будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что поделил Североатлантический альянс на пять лагерей.

Кроме того, Зеленский заявил, что 14 лет назад можно было бы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, если бы Украину объявили кандидатом в Альянс.

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