Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО - будемо вступати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Північноатлантичний альянс запропонує завтра вступити до НАТО, Україна вступить. Однак цього поки не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО - будемо вступати. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будемо будувати гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що поділив Північноатлантичний альянс на п'ять таборів.

Крім того, Зеленський заявив, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, якби Україну оголосили кандидатом в Альянс.

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