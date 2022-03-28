ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский делит НАТО на пять лагерей

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 12:21
Зеленский делит НАТО на пять лагерей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский поделил Североатлантический альянс на пять лагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию The Economist.

"Во-первых, это те, кто не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней, - заявил он.

Ко второму лагерю, по словам Зеленского, относятся те, кто хочет быстрого прекращения боевых действий, потому что российский рынок большой, и их экономика страдает.

"Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран признает нацизм в России" и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего", - добавил президент.

При этом в пятый лагерь входят "сконфуженные" страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются офисами РФ в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины НАТО
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Провал блицкрига. Что Путин будет делать с войной против Украины