Завтра в Минске обсудят выплаты пенсий жителям ОРДЛО

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября состоятся переговоры по упрощению получения пенсий жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук в эфире "112-Украина".

Она сообщила, что переговоры будут касаться того, чтобы жители оккупированных территорий получали пенсии в электронном формате.

"Людям сегодня очень трудно получить пенсии. Они вынуждены сюда выезжать на подконтрольную территорию раз в два месяца. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы сделать это раз в год. Кроме того, получить это в электронной форме. Это завтра будет предметом переговоров в Минске в ТКГ", - заявила Верещук.

Ранее сообщалось, что ключевыми вопросами завтрашней встрече в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что нынешняя власть планирует пересмотреть срок, на который пенсионеры с ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории для получения пенсии, который сейчас составляет 60 дней - его планируют увеличить до года.