Завтра в Минске обсудят освобождение пленных

Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ключевыми вопросами завтрашней встрече в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма Леонид Кучма и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьена де Понсена обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олефир на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили, что ключевыми вопросами завтрашней встрече в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Украинская сторона отметила первоочередность выполнения именно блока безопасности Минских договоренностей - прекращения огня, вывода российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля за временно неподконтрольным участком украинско-российской границы.

Напомним, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает "формулу Штайнмайера" наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, выборы на этих территориях пройдут только после отвода войск.