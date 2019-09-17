Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по прекращению войны на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Украина попытается "ментально дотянуться" до людей на оккупированных территориях и построит мост в Станице Луганской

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал, в чем заключается условная "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на IСTV, передает РБК-Украина.

"Формулы Пристайко" пока нет, есть условная "формула Зеленского". Она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые мы можем, отвечая на ожидания нашего народа. Например, мы попробуем обменять всех наших ребят", - отметил министр.

Кроме того, он добавил, что Украина попытается "дотянуться ментально к народу" на оккупированных территориях, в частности, нынешняя власть планирует восстановить мост в Станице Луганской и пересмотреть срок, на который пенсионеры из ОРДЛО могут выехать с оккупированной территории для получения пенсии, который сейчас составляет 60 дней - его планируют увеличить до года.

В то же время Пристайко отметил, что в формуле Зеленского нет "5 лет, чтобы продолжать переговоры и читать, кто погиб" на Донбассе.

"Если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года", - отметил Пристайко.

Министр добавил, что сейчас в письменном виде "формулы Зеленского" не существует и она не очень четкая, поскольку он ее только что сформулировал.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращения огня и разведение сил.