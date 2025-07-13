Завтра у Києві зупиняють популярний вид транспорту: в чому причина

Від завтра, 14 липня, у Києві зупиняють фунікулер. Він не працюватиме понад місяць через щорічний плановий ремонт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Київпастранс".
"Із 14 липня до 22 серпня київський фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт", - пояснили в установі.
Під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу, а також проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.
Водночас у планах здійснити капітальний ремонт вузлів та агрегатів вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.
Перед запуском роботи фунікулера фахівці здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.
Повідомляється, що ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік.
Нагадаємо, що днями у Київській міській держадміністрації із посиланням на КК "Київавтодор" повідомили, що з 12 липня у Києві запроваджено зміну для водіїв.
Йдеться про часткове обмеження руху транспорту вулицею Михайла Бойчука у Печерському районі міста.
Згідно з інформацією КМДА, такі зміни діятимуть до 10 серпня (у цей період дорожники КП ШЕУ Печерського району проводитимуть поточний ремонт вулиці).
Зазначається, що роботи триватимуть:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві майже на рік перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежили рух транспорту по ній.
Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
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