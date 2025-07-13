Завтра в Киеве останавливают популярный вид транспорта: в чем причина

"С 14 июля по 22 августа киевский фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт", - пояснили в учреждении.

Во время работ специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы, а также проведут обследование рельсового пути и частично заменят шпалы.

В то же время в планах осуществить капитальный ремонт узлов и агрегатов вагонов, оборудовать машинный зал и провести кузовные работы.

Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

Сообщается, что ремонтные работы проводят летом из-за наименьшего пассажиропотока.