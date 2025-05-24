Завтра в Києві та семи областях очікуються грози: кого накриє негода

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про погіршення погодних умов у низці регіонів країни.

За інформацією відомства, завтра, 25 травня, вдень у Києві та семи областях - Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській - очікуються грози. Місцями також можливий град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити перешкоди для руху транспорту.

В службі наголосили, що в вищезгаданих регіонах оголошено І рівень небезпеки визначено.