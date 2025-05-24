Завтра в Киеве и семи областях ожидаются грозы: кого накроет непогода

Завтра, 25 мая, в Киеве и семи областях Украины ожидаются грозы с возможным градом и шквалами до 15-20 м/с. Погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны.
По информации ведомства, завтра, 25 мая, днем в Киеве и семи областях - Житомирской, Киевской, Винницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской - ожидаются грозы. Местами также возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.
ГСЧС отмечает, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать препятствия для движения транспорта.
В службе отметили, что в вышеупомянутых регионах объявлен І уровень опасности.
Напомним, что в мае в Украине преобладали северные и северо-западные синоптические процессы, которые часто распространяли холодный воздух арктического происхождения по территории страны. Поэтому май в этом году выдался удивительно прохладным.
Напомним, что, по данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.
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