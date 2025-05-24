Завтра в Києві та семи областях очікуються грози: кого накриє негода
Завтра, 25 травня, у Києві та семи областях України очікуються грози з можливими градом і шквалами до 15-20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про погіршення погодних умов у низці регіонів країни.
За інформацією відомства, завтра, 25 травня, вдень у Києві та семи областях - Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській - очікуються грози. Місцями також можливий град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.
ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити перешкоди для руху транспорту.
В службі наголосили, що в вищезгаданих регіонах оголошено І рівень небезпеки визначено.
Погода в Україні
Нагадаємо, що у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси, які часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни. Через це травень цьогоріч видався на диво прохолодним.
Нагадаємо, що, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.
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