ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Завтра в Києві та семи областях очікуються грози: кого накриє негода

Україна, Субота 24 травня 2025 18:42
UA EN RU
Завтра в Києві та семи областях очікуються грози: кого накриє негода Фото: частину України завтра накриє негода (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 25 травня, у Києві та семи областях України очікуються грози з можливими градом і шквалами до 15-20 м/с. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про погіршення погодних умов у низці регіонів країни.

За інформацією відомства, завтра, 25 травня, вдень у Києві та семи областях - Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській - очікуються грози. Місцями також можливий град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

Завтра в Києві та семи областях очікуються грози: кого накриє негода

ДСНС зазначає, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити перешкоди для руху транспорту.

В службі наголосили, що в вищезгаданих регіонах оголошено І рівень небезпеки визначено.

Погода в Україні

Нагадаємо, що у травні в Україні переважали північні та північно-західні синоптичні процеси, які часто поширювали холодне повітря арктичного походження по території країни. Через це травень цьогоріч видався на диво прохолодним.

Нагадаємо, що, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Раніше сьогодні ми писали, що Укргідрометцентр вже дав прогноз на перший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
NEWS
Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"