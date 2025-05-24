Завтра в Киеве и семи областях ожидаются грозы: кого накроет непогода

Завтра, 25 мая, в Киеве и семи областях Украины ожидаются грозы с возможным градом и шквалами до 15-20 м/с. Погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны.

По информации ведомства, завтра, 25 мая, днем в Киеве и семи областях - Житомирской, Киевской, Винницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской - ожидаются грозы. Местами также возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

ГСЧС отмечает, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать препятствия для движения транспорта.

В службе отметили, что в вышеупомянутых регионах объявлен І уровень опасности.