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Завтра у Києві один із автобусів змінить свій маршрут (схема руху)

Фото: зупинка громадського транспорту у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Завтра, у суботу 23 листопада, маршрут автобусів №103 у Києві буде змінено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що це рішення було прийнято з метою покращення транспортного обслуговування мешканців столиці та її гостей.

Як зміниться маршрут?

Автобуси №103 рухатимуться за тако оновленою схемою:

  • Від вул. Світлицького до вул. Чорнобильської - за чинним маршрутом.
  • Далі - від вул. Чорнобильська до вул. Ірпінська, а потім до вул. Чорнобильська, після чого автобуси повернуться на звичний маршрут.
 

Фото: схема руху автобусів № 103 (t.me kyivpasstrans)

Нагадаємо, що у Києві нарешті випав перший сніг. Сьогодні, 22 листопада, столицю майже "накрив" снігопад, про що розповідало РБК-Україна. Через це на дорогах Києва почала працювати снігоприбиральна техніка.

Попри це рух транспорту в місті був дещо ускладнений. Тож водіям порадили дотримуватись ПДР і безпечної дистанції.

Однак зміни у руху громадського транспорту 22 листопада у Києві були пов'язані не лише із погодними умовами. 

Зранку п'ятниці поїзди кільцевої електрички (Kyiv City Express) в Києві затримались через "хуліганське втручання в інфраструктуру". Про що конкретно йдеться - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми розповідали про те, чому при тривалих повітряних тривогах у Києві виникає "колапс" на дорогах. Нагадаємо, що під час її оголошення у столиці найскладніше добратися з лівого берега на правий, оскільки міський транспорт і наземний рух метро зупиняється через блокування мостів.

Окрім цього, у столиці під час повітряної тривоги не працює залізничне сполучення. Водночас тролейбуси, автобуси та маршрутки стоять у заторах разом із автомобілями громадян.

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КиївАвтобуси