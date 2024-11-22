Завтра у Києві один із автобусів змінить свій маршрут (схема руху)

Зазначається, що це рішення було прийнято з метою покращення транспортного обслуговування мешканців столиці та її гостей.

Як зміниться маршрут?

Автобуси №103 рухатимуться за тако оновленою схемою:

Від вул. Світлицького до вул. Чорнобильської - за чинним маршрутом.

Далі - від вул. Чорнобильська до вул. Ірпінська, а потім до вул. Чорнобильська, після чого автобуси повернуться на звичний маршрут.

Фото: схема руху автобусів № 103 (t.me kyivpasstrans)

Нагадаємо, що у Києві нарешті випав перший сніг. Сьогодні, 22 листопада, столицю майже "накрив" снігопад, про що розповідало РБК-Україна. Через це на дорогах Києва почала працювати снігоприбиральна техніка.

Попри це рух транспорту в місті був дещо ускладнений. Тож водіям порадили дотримуватись ПДР і безпечної дистанції.

Однак зміни у руху громадського транспорту 22 листопада у Києві були пов'язані не лише із погодними умовами.

Зранку п'ятниці поїзди кільцевої електрички (Kyiv City Express) в Києві затримались через "хуліганське втручання в інфраструктуру". Про що конкретно йдеться - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.