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Київ "накрив" снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

П'ятниця 22 листопада 2024 16:25
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Київ "накрив" снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото) Сніг змінює і природу, і пам'ятки архітектури (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У другій половині п'ятниці, 22 листопада, Київ почало засипати снігом.

РБК-Україна розповідає, як змінились дороги та вулиці столиці України.

Як виглядає засніжений Київ

Сьогоднішній сніг вкриває залишки того, який випав у місті напередодні.

Як результат - засніжені дерева, ліхтарі, альтанки. Чимало снігу - під ногами місцевих мешканців і гостей столиці.

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Парк "Володимирська гірка" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На дорогах столиці працює снігоприбиральна техніка.

Попри це рух транспорту в місті дещо ускладнено. Тож водіям варто бути пильними, дотримуватись ПДР і безпечної дистанції.

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Сніг впливає на рух дорогами міста (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Рухатись містом сьогодні може бути непросто і водіям електросамокатів або ж велосипедів.

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Електросамокати й велосипеди засипало снігом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

А ось прогулятись засніженими вуличками парків і скверів сьогодні можна. Головне - тепло вдягатись.

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Прогулянка засніженим містом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких локаціях столиця виглядає по-зимовому казково.

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Засніжений Київ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Комунальники працюють навіть там, де не їздять машини. Адже пішоходам також важливо мати можливість пересуватись містом.

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Київ &quot;накрив&quot; снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)

Сніг змінив місто й додав роботи комунальникам (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що сніг у Києві буде "у два заходи".

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