Київ "накрив" снігопад. Що відбувається на дорогах і вулицях міста (фото)
У другій половині п'ятниці, 22 листопада, Київ почало засипати снігом.
РБК-Україна розповідає, як змінились дороги та вулиці столиці України.
Як виглядає засніжений Київ
Сьогоднішній сніг вкриває залишки того, який випав у місті напередодні.
Як результат - засніжені дерева, ліхтарі, альтанки. Чимало снігу - під ногами місцевих мешканців і гостей столиці.
Парк "Володимирська гірка" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
На дорогах столиці працює снігоприбиральна техніка.
Попри це рух транспорту в місті дещо ускладнено. Тож водіям варто бути пильними, дотримуватись ПДР і безпечної дистанції.
Сніг впливає на рух дорогами міста (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Рухатись містом сьогодні може бути непросто і водіям електросамокатів або ж велосипедів.
Електросамокати й велосипеди засипало снігом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
А ось прогулятись засніженими вуличками парків і скверів сьогодні можна. Головне - тепло вдягатись.
Прогулянка засніженим містом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
У деяких локаціях столиця виглядає по-зимовому казково.
Засніжений Київ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Комунальники працюють навіть там, де не їздять машини. Адже пішоходам також важливо мати можливість пересуватись містом.
Сніг змінив місто й додав роботи комунальникам (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що сніг у Києві буде "у два заходи".
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