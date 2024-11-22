Завтра в Киеве один из автобусов сменит свой маршрут (схема движения)

Это решение было принято с целью улучшения транспортного обслуживания жителей столицы и ее гостей.

Как изменится маршрут?

Автобусы №103 будут двигаться по обновленной схеме:

От ул. Светлицкого до ул. Чернобыльской - по действующему маршруту.

Далее - от ул. Чернобыльская до ул. Ирпенская, а затем до ул. Чернобыльская, после чего автобусы вернутся на привычный маршрут.

Фото: схема движения автобусов №103 (t.me kyivpasstrans)

Напомним, что в Киеве наконец-то выпал первый снег. Сегодня, 22 ноября, столицу почти "накрыл" снегопад, о чем рассказывало РБК-Украина. Поэтому на дорогах Киева начала работать снегоуборочная техника.

Несмотря на это, движение транспорта в городе было несколько усложнено. Поэтому водителям посоветовали соблюдать ПДД и безопасную дистанцию.

Однако изменения в движении общественного транспорта 22 ноября в Киеве были связаны не только с погодными условиями.

Утром пятницы поезда кольцевой электрички (Kyiv City Express) в Киеве задержались из-за "хулиганского вмешательства в инфраструктуру". О чем конкретно идет речь - можете узнать в материале РБК-Украина.