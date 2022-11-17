Завтра в Киеве ожидается сильный снегопад: горожан призывают оставить автомобиль дома

В Киевской области и столице завтра, 18 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снегопад, на дорогах гололедица. Объявлен уровень опасности – I, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.