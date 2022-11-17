Завтра в Киеве ожидается сильный снегопад: горожан призывают оставить автомобиль дома
В Киевской области и столице завтра, 18 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снегопад, на дорогах гололедица. Объявлен уровень опасности – I, желтый.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
"Оставьте авто дома: синоптики прогнозируют завтра сильный снегопад", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, снег начнется завтра после обеда, усилится вечером и продлится до середины дня субботы.
"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь у них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб. Позаботьтесь также о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков", - добавили в КГГА.
Также киевские власти напоминают пешеходам о светоотражающих элементах на одежде.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 16 ноября, столицу Украины накрыл первый снег . В ближайшие дни в Киеве ожидаются снег и гололедица. По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха упадет до -2 градусов.
Также ранее мы писали, что в КГГА рассказали водителям и пешеходам, как правильно вести себя во время гололеда .
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