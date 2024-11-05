Завтра в Києві частково обмежать рух Хрещатиком: у чому причина

Завтра, 6 листопада, у Києві зранку буде частково обмежений рух на одній із ділянок дороги вулицею Хрещатик.
Про це заявили в КК "Київавтодор", повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Часткове обмеження руху транспорту другою смугою на вулиці Хрещатик очікується у напрямку Європейської площі.
У "Київавтодорі" пояснили, що дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя за адресою: вулиця Хрещатик, 21.
Обмеження руху на цій ділянці дороги почнеться о 8:30 та буде тривати орієнтовно до 12:00.
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності. Вони також звернулися до водіїв та попросили їх врахувати інформацію при планування завтрашніх маршрутів.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно, а саме 29 жовтня, у центрі столиці прорвало водопровід. Це сталося на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської. Відповідні фото інциденту поширювали столичні Telegram-канали.
Також раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом у Києві. Тоді "Київавтодор" виконував ремонтні роботи проїжджої частини, а саме першої та другої смуг.
До цього у "Київавтодорі" вже пояснювали, що згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не було визнано аварійним. Саме тому всі необхідні роботи на ньому проводяться за попередньо розробленим і затвердженим проєктом.
Окрім цього зазначимо, що майже до кінця листопада рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений.
Таке обмеження стартувало ще наприкінці минулого місяця, а саме у суботу 26 жовтня. У нашому матеріалі ви можете дізнатися про причини такого рішення КК "Київавтодору".
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