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Завтра в Киеве частично ограничат движение по Крещатику: в чем причина

Фото: улица Крещатик, Киев (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Завтра, 6 ноября, в Киеве с утра будет частично ограничено движение на одном из участков дороги по улице Крещатик.

Об этом заявили в УК "Киевавтодор", сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Частичное ограничение движения транспорта второй полосой по улице Крещатик ожидается в направлении Европейской площади.

В "Киевавтодоре" объяснили, что дорожники будут выполнять ремонт смотрового колодца по адресу: улица Крещатик, 21.

Ограничение движения на этом участке дороги начнется в 8:30 и продлится ориентировочно до 12:00.

Коммунальщики извиняются за временные неудобства. Они также обратились к водителям и попросили учесть информацию при планировании завтрашних маршрутов.

Напомним, что совсем недавно, а именно 29 октября, в центре столицы прорвало водопровод. Это произошло на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской. Соответствующие фото инцидента распространяли столичные Telegram-каналы.

Также ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту в Киеве. Тогда "Киевавтодор" выполнял ремонтные работы проезжей части, а именно первой и второй полосы.

До этого в "Киевавтодоре" уже объясняли, что согласно результатам специального обследования, Северный мост не был признан аварийным. Именно поэтому все необходимые работы на нем производятся по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

 

Кроме этого отметим, что почти до конца ноября движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено.

Такое ограничение стартовало еще в конце прошлого месяца, а именно в субботу 26 октября. В нашем материале вы можете узнать причины такого решения УК "Киевавтодора".

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КиевХрещатик