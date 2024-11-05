Завтра в Киеве частично ограничат движение по Крещатику: в чем причина

Частичное ограничение движения транспорта второй полосой по улице Крещатик ожидается в направлении Европейской площади.

В "Киевавтодоре" объяснили, что дорожники будут выполнять ремонт смотрового колодца по адресу: улица Крещатик, 21.

Ограничение движения на этом участке дороги начнется в 8:30 и продлится ориентировочно до 12:00.

Коммунальщики извиняются за временные неудобства. Они также обратились к водителям и попросили учесть информацию при планировании завтрашних маршрутов.

Напомним, что совсем недавно, а именно 29 октября, в центре столицы прорвало водопровод. Это произошло на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской. Соответствующие фото инцидента распространяли столичные Telegram-каналы.

Также ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту в Киеве. Тогда "Киевавтодор" выполнял ремонтные работы проезжей части, а именно первой и второй полосы.

До этого в "Киевавтодоре" уже объясняли, что согласно результатам специального обследования, Северный мост не был признан аварийным. Именно поэтому все необходимые работы на нем производятся по предварительно разработанному и утвержденному проекту.