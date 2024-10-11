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У Києві частково перекриють рух на Північному мосту: скільки це триватиме

П'ятниця 11 жовтня 2024 18:58
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У Києві частково перекриють рух на Північному мосту: скільки це триватиме Фото: Північний міст, Київ (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Київських водіїв попереджають, що транспортний рух Північним мостом до 15 жовтня буде обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КК "Київавтодор".

Зазначається, що рух частково обмежать першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра через ремонт проїжджої частини мосту.

Повідомляється, що на час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься третьою та четвертою смугами руху.

У "Київавтодорі" нагадали, що за результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому необхідні роботи будуть проводитись за попередньо розробленим і затвердженим проєктом.

Також там додали, що наразі підприємство вже виконало ремонт плити проїжджої частини з улаштуванням нового шару бетону, гідроізоляції та двох шарів асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро.

Окрім цього відомо, що продовжує розроблятися проєкт ремонту й заміни металевих огороджувальних конструкцій пішохідної частини та тротуарів мосту.

Водночас у додатку "Київ Цифровий" уточнили, що з 13 жовтня рух буде обмежено двома смугами з лівого на правий з 08:30 до 14:00.

Однак у вихідні очікується зупинка руху на вулиці Труханівській. У суботу, 12 жовтня, рух буде обмежено з 10:30 до 18:30, а у неділю, 13 жовтня, з 08:15 до 15:30. Це пов'язано із проведенням благодійного Київського марафону Незламності.

У Києві частково перекриють рух на Північному мосту: скільки це триватиме

Фото: обмеження руху (скриншот "Київ Цифровий")

Раніше ми повідомляли, що через проведення цього марафону 13 жовтн у Києві маршрут деяких автобусів та тролейбусів тимчасово зміниться.

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