Синоптики предупреждают о сильном тумане в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость 200-500 метров

Завтра, 28 ноября, погода в Украине ухудшится, в большинстве областей ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, 28 ноября на большей части территории страны ночью и утром будет туман, видимость 200-500 метров.

Кроме того, днем 28 ноября и ночью 29 ноября на Закарпатье ожидается значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области, 28 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха 28 ноября в течение дня в большинстве областей +3 +7 градусов, на западе и юге +6 +12 градусов. Ближайшей ночью лишь немного поморозит северную часть, 0-3 градуса мороза.

Напомним, 27 ноября в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидается дождь, кое-где с мокрым снегом, в западной части ночью морось, местами туман, гололед.

РБК-Украина писало, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.