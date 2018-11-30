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Завтра в Киеве ожидается снег и гололедица

Новости » Общество    30.11.2018 - 12:06
Завтра в Киеве ожидается снег и гололедица
Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

Водителей призывают воздержаться от поездок на собственных авто

В Киеве завтра, 1 декабря, ожидается умеренный снег и на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, завтра ожидается умеренный снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см), на дорогах гололедица.

Водителям советуют не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

Также для предупреждения травматизма и аварийных ситуаций жителей и гостей города призывают быть осторожными, а водителям советуют:

  • соблюдение скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее сообщалось о ухудшение погоды на юге и востоке Украины. В этих регионах ожидаются снегопады и сильный ветер.

Отметим, по прогнозам синоптиков, настоящая зима в Украину придет не раньше 16 января 2019 года.

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