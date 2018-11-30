Завтра в Киеве ожидается снег и гололедица

Водителей призывают воздержаться от поездок на собственных авто
В Киеве завтра, 1 декабря, ожидается умеренный снег и на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Как отмечается, завтра ожидается умеренный снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см), на дорогах гололедица.
Водителям советуют не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.
Также для предупреждения травматизма и аварийных ситуаций жителей и гостей города призывают быть осторожными, а водителям советуют:
Напомним, ранее сообщалось о ухудшение погоды на юге и востоке Украины. В этих регионах ожидаются снегопады и сильный ветер.
Отметим, по прогнозам синоптиков, настоящая зима в Украину придет не раньше 16 января 2019 года.