Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на юге и востоке Украины

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В южных и восточных областях ожидаются сильный ветер и снегопады

В южных и восточных областях Украины 30 ноября и 1 декабря ожидаются сильный ветер и снегопады, в Приазовье возможны метели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным интервью.

Сообщается, что 30 ноября в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. Завтра в восточных, центральных, южных областях местами сильный снег, ночью в Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ожидается гололедица. Сегодня в столице переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с. Осадков не ожидается, температура ночью от -10 до -12, днем от -5 до -7. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах.

Кроме того, как ранее писал Styler, в Черном и Азовском морях в связи со штормовым ветром также ситуация будет сложной. По прогнозу синоптиков, в пятницу с вечера, 30 ноября, и в субботу, 1 декабря, такая метеоситуация также прогнозируется на юге Украины и в восточных областях - на Левобережье.