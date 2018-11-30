Завтра у Києві очікується сніг та ожеледиця

Водіїв закликають утриматися від поїздок на власних авто
У Києві завтра, 1 грудня, очікується помірний сніг та на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Як зазначається, завтра очікується помірний сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах ожеледиця.
Водіїв радять не паркувати транспорт обабіч доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.
Також для попередження травматизму та аварійних ситуацій жителів та гостей міста закликають бути обережними, а водіям радять:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погоди на півдні та сході України. У цих регіонах очікуються снігопади і сильний вітер.
Відзначимо, за прогнозами синоптиків, справжня зима до України прийде не раніше 16 січня 2019 року.