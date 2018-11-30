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Завтра у Києві очікується сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 12:06
Завтра у Києві очікується сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

Водіїв закликають утриматися від поїздок на власних авто

У Києві завтра, 1 грудня, очікується помірний сніг та на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначається, завтра очікується помірний сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах ожеледиця. 

Водіїв радять не паркувати транспорт обабіч доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Також для попередження травматизму та аварійних ситуацій жителів та гостей міста закликають бути обережними, а водіям радять:

  • дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погоди на півдні та сході України. У цих регіонах очікуються снігопади і сильний вітер.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, справжня зима до України прийде не раніше 16 січня 2019 року.

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