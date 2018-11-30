Завтра у Києві очікується сніг та ожеледиця

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Водіїв закликають утриматися від поїздок на власних авто

У Києві завтра, 1 грудня, очікується помірний сніг та на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначається, завтра очікується помірний сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах ожеледиця.

Водіїв радять не паркувати транспорт обабіч доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Також для попередження травматизму та аварійних ситуацій жителів та гостей міста закликають бути обережними, а водіям радять:

дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погоди на півдні та сході України. У цих регіонах очікуються снігопади і сильний вітер.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, справжня зима до України прийде не раніше 16 січня 2019 року.