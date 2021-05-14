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Завтра в Киеве и Николаевской области состоится пробное ВНО: что нужно знать

Автор: РБК-Украина

Завтра, 15 мая, в Киеве и Николаевской области состоится пробное внешнее независимое оценивание. Его перенесли из-за усиления карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50. Участников, которые опоздали, в пункт проведения пробного ВНО не пустят.

Для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь:

  • оригинал документа, по которому они регистрировались для участия в пробном ВНО;
  • приглашение-пропуск;
  • средства индивидуальной защиты - маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.

Будущим абитуриентам такое рекомендуют иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также (по желанию) прозрачную бутылку с питьевой водой, антисептик для рук.

Напомним, до 18 мая в Украине продолжается регистрация на дополнительную сессию ВНО.

Ранее сообщалось, что в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

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