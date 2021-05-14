Завтра в Киеве и Николаевской области состоится пробное ВНО: что нужно знать

Завтра, 15 мая, в Киеве и Николаевской области состоится пробное внешнее независимое оценивание. Его перенесли из-за усиления карантина.
Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50. Участников, которые опоздали, в пункт проведения пробного ВНО не пустят.
Для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь:
Будущим абитуриентам такое рекомендуют иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также (по желанию) прозрачную бутылку с питьевой водой, антисептик для рук.
Напомним, до 18 мая в Украине продолжается регистрация на дополнительную сессию ВНО.
Ранее сообщалось, что в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.