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Апелляционный суд вернул новую редакцию украинского правописания

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 15:15
Апелляционный суд вернул новую редакцию украинского правописания Фото: новое украинское правописание остается в силе (Diego Puletto/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Окружного административного суда Киева, который отменил новую редакцию украинского правописания. Таким образом, она остается в силе.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил адвокат истца Дмитрий Ильченко.

"Могу подтвердить, решение ОАСК отменено. Кабмин настаивал на том, что не нарушены права истца", - сообщил Ильченко.

По его словам, мотивировочной части решения еще нет, но на него будет подана кассация.

В то же время замминистра юстиции Украины Виктория Коломиец подчеркнула, что нормы нового правописания остаются в силе.

"… апелляция Кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, - можете дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются действующими", - отметила Коломиец.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська полагал, что жалоба на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания с большой долей вероятности будет проиграна. Но он обещал, что новое правописание в любом случае будет переутверждено.

До этого сообщалось, что новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021. Поэтому будущим абитуриентам не стоит волноваться о том, по каким правилам будет сдаваться тестирование по украинскому языку

Отметим, по новым правилам, например, слова с анти-, віце-, екс-, контр- пишутся слитно: антивірус, віцепрем’єр, експрезидент, контрудар (ранее писалось через дефис). Новое украинское правописание содержит также ряд других новшеств.

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