Апелляционный суд вернул новую редакцию украинского правописания
Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Окружного административного суда Киева, который отменил новую редакцию украинского правописания. Таким образом, она остается в силе.
Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил адвокат истца Дмитрий Ильченко.
"Могу подтвердить, решение ОАСК отменено. Кабмин настаивал на том, что не нарушены права истца", - сообщил Ильченко.
По его словам, мотивировочной части решения еще нет, но на него будет подана кассация.
В то же время замминистра юстиции Украины Виктория Коломиец подчеркнула, что нормы нового правописания остаются в силе.
"… апелляция Кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, - можете дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются действующими", - отметила Коломиец.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська полагал, что жалоба на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания с большой долей вероятности будет проиграна. Но он обещал, что новое правописание в любом случае будет переутверждено.
До этого сообщалось, что новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021. Поэтому будущим абитуриентам не стоит волноваться о том, по каким правилам будет сдаваться тестирование по украинскому языку
Отметим, по новым правилам, например, слова с анти-, віце-, екс-, контр- пишутся слитно: антивірус, віцепрем’єр, експрезидент, контрудар (ранее писалось через дефис). Новое украинское правописание содержит также ряд других новшеств.