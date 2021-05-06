Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО

Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания . Она продлится с 6 по 18 мая.

"С 6 до 18 мая будет проходить регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года", - говорится в сообщении.

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в антитеррористической операции и/или в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия в ВНО в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы госвласти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.

Также могут зарегистрироваться лица, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, из которых им будут зачислены результаты ВНО как оценки ГИА).

Для регистрации необходимо подготовить комплект документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).