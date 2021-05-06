Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО
Сегодня стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Она продлится с 6 по 18 мая.
"С 6 до 18 мая будет проходить регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года", - говорится в сообщении.
Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:
- не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;
- принимали участие в антитеррористической операции и/или в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия в ВНО в основной период;
- проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы госвласти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;
- по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах.
Также могут зарегистрироваться лица, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, из которых им будут зачислены результаты ВНО как оценки ГИА).
Для регистрации необходимо подготовить комплект документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
Напомним, замглавы комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Колебошин заявил, что на нынешнем внешнем независимом оценивании могут изменить пороговый балл. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.
Как писало РБК-Украина, несмотря на эпидемию и карантины, внешнее независимое тестирование для выпускников этого года должно пройти в запланированные сроки.