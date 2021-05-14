Завтра у Києві та Миколаївській області відбудеться пробне ЗНО: що потрібно знати

Завтра, 15 травня, в Києві та Миколаївській області відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Його перенесли через посилення карантину.
Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50. Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть.
Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:
Майбутнім абітурієнтам такоє рекомендують мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також (за бажанням) прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.
Нагадаємо, до 18 травня в Україні триває реєстрація на додаткову сесію ЗНО.
Раніше повідомлялося, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні.