Завтра в Киеве будет продемонстрировано единство всех церквей, - Порошенко

Президент также выразил надежду на то, что УПЦ вскоре предоставят Томос

В субботу, 28 июля, во время мероприятий по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси-Украины будет продемонстрировано единство всех церквей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что делегация Вселенского патриарха прибыла в Киев, а не Москву.

"Искренне благодарен за послание от его Святейшества. Для нас это чрезвычайно важно. Спасибо за ваше благословение для моей страны. Спасибо за то, что вы продолжаете поддержку нашего движения. Как было отмечено в послании его Святейшества, необходимо, чтобы украинская церковь вернулась к церкви-матери. Конечно, Вселенский патриарх займет свое достойное место в создании украинской истории, как государства", - сообщил Порошенко.

Президент также выразил надежду на то, что УПЦ вскоре будет предоставлено Томос об автокефалии.

"Ваш визит в Украину так же имеет историческое значение. Это чрезвычайно важно, потому что мы находимся в процессе объединения. Это важно для президента, для парламента, правительства и так же для церкви. Надеюсь, что вскоре процесс найдет свое продолжение. Это подтверждается тем, что вы находитесь сейчас в Киеве, а не в Москве. Я верю, что завтра во время мероприятий утром мы продемонстрируем единство всех церквей. Это будет достаточно мощный сигнал для всей страны", - добавил он.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви.