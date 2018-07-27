У Вселенского патриарха Варфоломея заявили о первом этапе предоставления Томоса УПЦ

Порошенко заявил, что Украина с нетерпением ждет решения по автокефалии

Представители делегации Вселенского патриарха Варфоломея заявили о начале первого этапа процесса предоставления Автокефалии украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили представители делегации во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"После вашего визита к Вселенскому патриарху Варфоломею 9 апреля состоялось заседание синода. Были открыты двери новой эпохи. Для нашей жизни. Это исторический момент для Украины, поскольку была начата процедура предоставления автокефалии церкви в Украине", - сообщили представители делегации.

Они также добавили, что Киев всегда был под покровом Вселенского патриарха.

"Так сложилось исторически, и так должно быть. Церковь никогда не покидала своей заботы и опеки. Недавно мы объездили автокефальные церкви для того, чтобы в итоге сформировать окончательное решение. Мы так же спрашивали. Это первый этап реализации того, что уже началось. Мы никогда это не скрывали, мы прислушивались к мнению каждого и мы открыты к тому, чтобы и другие делегации приезжали к его святости для как можно более широкого обсуждения этого вопроса. Для того, чтобы сделать следующий шаг", - добавили представители патриарха.

В свою очередь Порошенко заявил, что Украина с нетерпением ждет решения по автокефалии.

"Украина с нетерпением ждет (решения по Томосу, ждем решения синода. Мы очень благодарим за твердость, которую демонстрирует его Святейшество по отношению к Украине со стороны матери церкви", - заявил Порошенко.

Напомним, 26 апреля Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сообщил, что он убежден в том, что УПЦ получит автокефалию.