Завтра у Києві буде продемонстрована єдність всіх церков, - Порошенко

Президент також висловив сподівання про те, що УПЦ незабаром буде надано Томос

У суботу, 28 липня, під час заходів з нагоди 1030-ї річниці Хрещення Русі-України буде продемонстрована єдність всіх церков. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з делегацією Вселенського патріарха Варфоломія у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що делегація Вселенського патріарха прибула до Києва, а не до Москви.

"Щиро вдячний за послання від його Всесвятості. Для нас це надзвичайно важливо. Дякую за ваше благословення для моєї країни. Дякую за те, що ви продовжуєте підтримку нашого руху. Як було зазначено у посланні його Всесвятості, необхідно, аби українська церква повернулась до церкви-матері. Звичайно, Вселенський патріарх займе достойне своє місце у творенні української історії, як держави", - повідомив Порошенко.

Президент також висловив сподівання про те, що УПЦ незабаром буде надано Томос про автокефалію.

"Ваш візит в Україну так само має історичне значення. Це надзвичайно важливо, тому що ми перебуваємо в процесі об’єднання. Це важливо для президента, для парламенту, для уряду і так само для церкви. Сподіваюсь, що незабаром процес знайде своє продовження. Це засвідчується тим, що ви перебуваєте зараз у Києві, а не у Москві. Я вірю, що завтра під час заходів вранці ми продемонструємо єдність всіх церков. Це буде достатньо потужний сигнал для всієї країни", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати автокефалію українській церкві.