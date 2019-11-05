В Киеве завтра удержится теплая погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также возможен дождь

В среду, 6 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, а также возможен дождь. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пасмурная погода будет обусловлена атмосферным фронтом. Температура воздуха прогреется от +16 до +18 градусов.

"В Киеве 6-го ноября атмосферный фронт, что будет предопределять дожди на западе и севере. Может закрыть пасмурностью солнце. Существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть", - отметила Дидиенко.

Напомним, в столице 4 ноября 2019 года стало самым теплым днем за более чем 60 лет наблюдений. После полудня температура максимально поднималась до +14,9 тепла. Таким образом, был побит рекорд 1957 года.

Фото циклонов с космоса (facebook.com/tala.didenko)

Ранее Диденко сообщила, что 7-8 ноября в Украине несколько похолодает, а уже в выходные температура воздуха снова повысится. Впрочем, похолодание следует ожидать лишь на западе и севере Украины.

Отметим, сегодня погода в Украине будет местами дождливой и теплой, температура воздуха местами поднимется до +21 тепла.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.