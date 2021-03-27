Завтра в двух областях пройдут довыборы в Раду

Завтра, 28 марта, в двух областях пройдут довыборы в Верховную раду. Они состоятся в округе №50 в Донецкой области и в округе № 87 в Ивано-Франковской области.
Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:
По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.
Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.
Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.
Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду на одномандатных округах №50 и №87.
Больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале РБК-Украина "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".