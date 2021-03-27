UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Завтра в двух областях пройдут довыборы в Раду

Автор: Юлия Струк

Завтра, 28 марта, в двух областях пройдут довыборы в Верховную раду. Они состоятся в округе №50 в Донецкой области и в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:

  • 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) округа № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района;
  • 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.

Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду на одномандатных округах №50 и №87.

Больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале РБК-Украина "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыВерховная Рада
Читайте также
В Раде состоятся два внеочередных заседания: Разумков подписал распоряжения
Рада даст оценку действиям боевиков на Донбассе, - Разумков
Прогноз погоды