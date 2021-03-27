Завтра у двох областях пройдуть довибори до Ради

Завтра, 28 березня, у двох областях пройдуть довибори до Верховної ради. Вони відбудуться в окрузі №50 у Донецькій області та в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.
Вказано, що двох народних депутатів обиратимуть серед 32 кандидатів. Голосування пройде на:
За попередніми підрахунками, на виборах зможуть проголосувати майже 295 тисяч виборців.
Вони будуть обирати серед 18 кандидатів в окрузі №50 та серед 14 - в окрузі №87.
Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00.
Нагадаємо, ЦВК 2 березня завершила реєстрацію кандидатів на довибори у Верховну раду на одномандатних округах №50 та №87.
Більше про кандидатів в нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".