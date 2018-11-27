Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителей просят не использовать автотранспорт с летними шинами

На дорогах столицы завтра, 28 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

Для предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться таких советов:

придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице в Киеве в течение сегодняшнего дня, 27 ноября.

Отметим, синоптики также предупреждают о ухудшение погодных условий в Украине. В частности, в ряде западных и центральных регионов ожидаются снегопады. В отдельных районах - налипание мокрого снега и гололед.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в горах в Карпатах состоянию на утро 27 ноября 2018 года снежный покров достиг одного метра.