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Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

Новости » Общество    27.11.2018 - 14:42
Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителей просят не использовать автотранспорт с летними шинами

На дорогах столицы завтра, 28 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

Для предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться таких советов:

  • придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее синоптики предупреждали о гололедице в Киеве в течение сегодняшнего дня, 27 ноября.

Отметим, синоптики также предупреждают о ухудшение погодных условий в Украине. В частности, в ряде западных и центральных регионов ожидаются снегопады. В отдельных районах - налипание мокрого снега и гололед.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в горах в Карпатах состоянию на утро 27 ноября 2018 года снежный покров достиг одного метра.

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