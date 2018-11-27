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Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 14:42
Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Водіїв просять не використовувати автотранспорт із літніми шинами

На дорогах столиці завтра, 28 листопада, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

Для попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій водіїв закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися таких порад:

  • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про ожеледицю в Києві протягом сьогоднішнього дня, 27 листопада.

Зазначимо, синоптики також попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, в ряді західних і центральних регіонів очікуються снігопади. В окремих районах - налипання мокрого снігу та ожеледь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в високогір'ї Карпат станом на ранок 27 листопада 2018 року сніговий покрив досяг одного метру

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