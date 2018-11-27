В высокогорье Карпат высота снежного покрова достигла одного метра

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

По состоянию на 12:00 27 ноября в Карпатском регионе снег продолжается

В высокогорье Карпат по состоянию на утро 27 ноября 2018 года снежный покров достиг одного метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра 27 ноября высота снежного покрова в горах Закарпатья достигла 10 см снег, в горах Буковины - до 10 см, в горах Прикарпатья (Львовская и Ивано-Франковская области) - до 16 см, в высокогорье Карпат - 22-33 см, местами отмечаются сугробы до 1 м.

"По состоянию на 12:00 27.11.2018 в Карпатском регионе снег продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 27 ноября, в большинстве областей ожидается осложнения погодных условий. В отдельных районах - налипание мокрого снега и гололед.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах 27 ноября в Киеве. Так, сегодня в Киеве ожидается облачная погода, ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков.