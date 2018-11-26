Завтра на дорогах Киева ожидается гололед и мокрый снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура ночью и днем до 4 градусов мороза

Укргидрометцентр предупреждает, что во вторник, 27 ноября, на дорогах Киева ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, в Киеве 27 ноября облачно, ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем 2-4 градуса мороза.

В КГГА призывают жителей Киева быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, включать габаритные огни или противотуманные фонари и не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, в Киеве до конца суток, 26 ноября, будет удерживаться туман, а видимость на дорогах 200-500 метров.

Напомним, 26 ноября на большей территории Украины синоптики прогнозируют осадки. В северных областях пройдет снег, температура воздуха днем +11. В Киеве пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.