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Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця та мокрий сніг

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 16:02
Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця та мокрий сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вночі та вдень до 4 градусів морозу

Укргідрометцентр попереджає, що у вівторок, 27 листопада, на дорогах Києва очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

За данними синоптиків, у Києві 27 листопада хмарно, уночі та вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4 градуси морозу.

У КМДА закликають мешканців Києва бути обережними, пересуваючись містом. Водіїв закликають дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі та не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, в Києві до кінця доби, 26 листопада, утримається туман, а видимість на дорогах 200-500 метрів.

Нагадаємо, 26 листопада на більшості території України синоптики прогнозують опади. У північних областях сніжитиме, температура повітря вдень +11. У Києві пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві до кінця доби утримається туман і погана видимість на дорогах Синоптики попереджають про снігопади і ожеледицю в Україні
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