Завтра чекаємо наших людей: Зеленський про очікування від переговорів із РФ щодо обміну полоненими

За його словами, протягом дня було проведено нараду з переговорною командою. Делегацію на наступній зустрічі з російською стороною, яка відбудеться 23 липня в Туреччині, очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що під час наради було узгоджено ключові теми для України, серед яких, насамперед, звільнення людей із російського полону.

"Це має продовжуватись. Саме зараз уже почалися необхідні процедури для нового обміну. Ми завтра чекаємо наших людей. Дуже сподіваюся, що завтра все нам вдасться", - наголосив президент.

За словами Зеленського, завдяки партнерам Україна намагається забезпечити звільнення, зокрема, цивільних заручників і повернення українських дітей, які були викрадені Росією.

"Завдання працювати над припиненням вогню - це те, про що говорить весь світ. Завдання працювати для організації зустрічі лідерів. Україна ніколи не хотіла війни, саме Росія повинна закінчити цю війну, яку сама почала", - додав він.