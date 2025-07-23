Завтра ждем наших людей: Зеленский об ожиданиях от переговоров с РФ по обмену пленными

По его словам, в течение дня было проведено совещание с переговорной командой. Делегацию на следующей встрече с российской стороной, которая состоится 23 июля в Турции, возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что в ходе совещания были согласованы ключевые темы для Украины, среди которых, в первую очередь, освобождение людей из российского плена.

"Это должно продолжаться. Именно сейчас уже начались необходимые процедуры для нового обмена. Мы завтра ждем наших людей. Очень надеюсь, что завтра все у нас получится", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, благодаря партнерам Украина старается обеспечить освобождение, в том числе, гражданских заложников и возвращение украинских детей, которые были похищены Россией.

"Задача работать над прекращением огня - это то, о чем говорит весь мир. Задача работать для организации встречи лидеров. Украина никогда не хотела войны, именно Россия должна закончить эту войну, которую сама начала", - добавил он.