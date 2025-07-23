Завтра ждем наших людей: Зеленский об ожиданиях от переговоров с РФ по обмену пленными

Украина уже 23 июля ждет возвращения пленных в рамках нового обмена с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение президента Украина Владимира Зеленского к нации.
По его словам, в течение дня было проведено совещание с переговорной командой. Делегацию на следующей встрече с российской стороной, которая состоится 23 июля в Турции, возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
Зеленский отметил, что в ходе совещания были согласованы ключевые темы для Украины, среди которых, в первую очередь, освобождение людей из российского плена.
"Это должно продолжаться. Именно сейчас уже начались необходимые процедуры для нового обмена. Мы завтра ждем наших людей. Очень надеюсь, что завтра все у нас получится", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, благодаря партнерам Украина старается обеспечить освобождение, в том числе, гражданских заложников и возвращение украинских детей, которые были похищены Россией.
"Задача работать над прекращением огня - это то, о чем говорит весь мир. Задача работать для организации встречи лидеров. Украина никогда не хотела войны, именно Россия должна закончить эту войну, которую сама начала", - добавил он.
Напомним, во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Он прошел в три этапа в период с 23 по 25 мая.
В начале июля в Украину вернулись военные, которые считались пропавшими без вести, а также осужденные в РФ на большие сроки.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в обозримом будущем ожидается несколько этапов обменов.
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