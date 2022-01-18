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Завтра в Алматы завершатся режим ЧП и комендантский час

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Казахстан, Вторник 18 января 2022 16:07
Завтра в Алматы завершатся режим ЧП и комендантский час Фото: протесты в Казахстане (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

В комендатуре города Алматы заявили, что 19 января в 00:00 часов завершаются режим ЧП и комендантский час. При этом в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

"Комендатура города Алматы сообщает, 19.01.2022 года в 00:00 часов в городе завершаются режим ЧП и комендантский час. Однако в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в рамках антитеррористических мероприятий будет обеспечиваться круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны Казахстана.

Кроме того, в городе продолжают действовать блокпосты.

В комендатури отметили, что "при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение".

Также запрещено проведение шествий и митингов.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Кроме того, в Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.

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