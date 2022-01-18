Завтра в Алмати завершаться режим НС і комендантська година

У комендатурі міста Алмати заявили, що 19 січня о 00:00 годині завершуються режим НС і комендантська година. При цьому в місті зберігається "червоний" рівень терористичної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORDA .

"Комендатура міста Алмати повідомляє, 19.01.2022 року о 00:00 годині в місті завершуються режим НС і комендантська година. Однак у місті зберігається "червоний" рівень терористичної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що в рамках антитерористичних заходів буде забезпечуватися цілодобове патрулювання міста силами Департаменту поліції Алмати, військовослужбовцями Національної гвардії і Міністерства оборони Казахстану.

Крім того, в місті продовжують діяти блокпости.

У комендатурі зазначили, що "при критичному "червоному" рівні терористичної небезпеки органам правопорядку дозволяється проводити особистий огляд і огляд речей громадян, транспортних засобів, а також тимчасово обмежувати або забороняти їх рух".

Також заборонено проведення походів і мітингів.