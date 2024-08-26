Завтра 50-70% споживачів у Києві одночасно буде без світла, - Yasno

Він нагадав, що сьогодні, 26 серпня, росіяни провели наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.

Коваленко зазначив, що завтра у Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги.

"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", - пояснив Коваленко.

Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і щось піде не так.