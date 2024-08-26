Завтра 50-70% потребителей в Киеве одновременно будет без света, - Yasno

Он напомнил, что сегодня, 26 августа, россияне провели самый массированный обстрел с начала полномасштабной войны. Его влияние на энергосистему все еще определяют.

Коваленко отметил, что завтра в Киеве и Днепропетровской области графики отключений света будут действовать так:

00:00 - 06:00 три очереди отключений

06:00 - 11:00 четыре очереди

11:00 - 15:00 три очереди

15:00 - 21:00 четыре очереди

21:00 - 00:00 три очереди.

"То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это означает, что 50-70% населения будет без света одновременно", - объяснил Коваленко.

Он также допустил, что система может еще оставаться нестабильной и что-то пойдет не так.