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Завтра 50-70% потребителей в Киеве одновременно будет без света, - Yasno

Фото: завтра в Киеве будут отключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра будут применять жесткие ограничения электроснабжения. Ограничения планируют задействовать для более чем половины потребителей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Он напомнил, что сегодня, 26 августа, россияне провели самый массированный обстрел с начала полномасштабной войны. Его влияние на энергосистему все еще определяют. 

Коваленко отметил, что завтра в Киеве и Днепропетровской области графики отключений света будут действовать так:

  • 00:00 - 06:00 три очереди отключений
  • 06:00 - 11:00 четыре очереди
  • 11:00 - 15:00 три очереди
  • 15:00 - 21:00 четыре очереди
  • 21:00 - 00:00 три очереди.

"То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это означает, что 50-70% населения будет без света одновременно", - объяснил Коваленко.

Он также допустил, что система может еще оставаться нестабильной и что-то пойдет не так. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 августа, российские оккупанты во время массированного удара по Украине повредили энергетические объекты.

В результате такой атаки большое количество потребителей осталось без света. В частности, электроснабжение отключили для около 700 тысяч жителей Киева и более чем миллиона жителей Днепра.

Более детально о последствиях атаки для энергетики - в материале РБК-Украина.

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