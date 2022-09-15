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Завозили машины для ВСУ и продавали за валюту: в Киеве выявили группу мошенников

Фото: мошенники завозили машины для ВСУ и продавали их (t.me/DPSUkr)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области пограничники совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили схему продажи автомобилей, которые завозились в качестве гуманитарной помощи для ВСУ и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

За любую валюту мошенники продавали машины в интернете и на автомобильной площадке на одной из крупных киевских улиц. В настоящее время правоохранители изъяли семь автомобилей общей стоимостью 1,5 млн грн.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда. С целью прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали маркировку общественных организаций.

Также сообщалось, что в Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.

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