Волонтеры пытались продать "скорую", полученную как "гуманитарку". Раскрыта масштабная схема
В Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны", - говорится в сообщении.
По данным следствия, учредитель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали.
В ходе обысков правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тысяч гривен.
Как сообщалось, в Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.
Также СБУ заблокировала криптокошелек российского "волонтера", помогавшего боевикам "ЛДНР".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.