Завозили машини для ЗСУ і продавали за валюту: у Києві виявили групу шахраїв

У Київській області прикордонники спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему продажу автомобілів, які завозилися в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ та волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

За будь-яку валюту шахраї продавали машини в Інтернеті і на автомобільному майданчику на одній з великих київських вулиць. Наразі правоохоронці вилучили сім автомобілів загальною вартістю 1,5 млн грн.

Раніше ми писали, що в Києві викрили шахраїв, які привласнювали автомобілі для ЗСУ під виглядом фонду. З метою прикриття своєї діяльності зловмисники використовували маркування громадських організацій.

Також повідомлялося, що в Прикарпатті під час продажу автомобіля швидкої допомоги, яка була завезена в Україну як "гуманітарка", затримали волонтерів. Правоохоронці виявили ще 14 автомобілів під час обшуків.

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