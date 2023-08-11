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Завозили екстазі під виглядом імпортних солодощів. В Запоріжжі викрили наркоторговців

Фото: Завозили екстазі під виглядом імпортних солодощів. В Запоріжжі викрили наркоторговців (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі викрили наркоторговців, які завозили в Україні екстазі під виглядом імпортних солодощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Під час комплексних заходів СБУ затримала рганізатора та чотирьох активних учасників злочинного угруповання. 

"Зловмисники налагодили оптові поставки екстазі з однієї із європейських країн на територію нашої держави для подальшого продажу. За наявними даними, протягом декількох місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн", - пише пресслужба. 

Для контрабанди наркотиків злочинців ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну. 

"Отриману "продукцію" збували до різних регіонів нашої держави, використовуючи розгалужену мережу наркокур’єрів. Крім того, наркоділки виготовляли "промислові" обсяги метамфетаміну. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі у Запоріжжі", - додає СБУ. 

За місяць злочинці виробляли до 5 кілограмів психотропу, а  весь "товар" виставляли на продаж через спеціалізовані інтернет-платформи.

Загалом було проведено 14 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків, під час яких вилучено: 

  • 200 розфасованих зіп-пакетів з метамфетаміном;
  • 250 пігулок екстазі;
  • обладнання для їх синтезу;
  • понад 100 літрів прекурсорів,
  • банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та "замовників", а також комп’ютерну техніку із доказами листування з "постачальниками";
  • велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;
  • зброю та боєприпаси, серед яких 4 пістолети з набоями і 19 бойових гранат Ф-1 та РГД-5.

Затриманим загрожує до 12 років тюрми.

 

Фото: Завозили екстазі під виглядом імпортних солодощів. В Запоріжжі викрили наркоторговців (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також викрило злочинне угруповання рекетирів, яке очолював місцевий депутат міської ради в Кропивницьку.

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Служба безпеки України